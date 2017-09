Há três concelhos do distrito entre os 36 que nunca mudaram de partido

Entre os 36 concelhos portugueses que nunca mudaram de partido, desde as primeiras eleições autárquicas em democracia, contam-se três municípios do distrito de Santarém – Mação, Ferreira do Zêzere e Cartaxo – que deram sempre a vitória ao mesmo partido desde as primeiras autárquicas, em 1976.

No Cartaxo, o PS foi sempre o mais votado em todas as eleições autárquicas. Já no norte do distrito, o PSD “reina” há 40 anos, sem interrupção, em Mação e Ferreira do Zêzere. De resto, o PSD lidera o campeonato da fidelidade, com 15 autarquias onde sempre foi o partido mais votado.