Futebol – União de Almeirim aposta na Academia de Guarda-Redes

O União Futebol Clube de Almeirim apresentou no Estádio Dom Manuel de Melo, as mais recentes novidades, relativas à Academia de Guarda-Redes UFCA e à sua coordenação.

Rogério Vasconcelos e Rui Garcia dividiram assim atenções dos presentes, pois serão ele os coordenadores dos treinos da Academia de Guarda-Redes UFCA. Este treino específico e especializado, está programado para acrescentar, uma média de 3 horas de trabalho individual, aos guarda-redes do clube e arrancará já, nos próximos dias, segundo adiantou o presidente André Mesquita, que fez a apresentação.

Rogério Vasconcelos, acumulará assim, ao cargo de treinador adjunto da equipa sénior, a coordenação de todos os guarda-redes do futebol 11 e Rui Garcia, que retorna ao clube, assumirá a evolução dos jovens guarda-redes do futebol 7.