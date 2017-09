Eleitores e leituras

À medida que vou perambulando pelos trilhos, estradas e ruas do Município de Abrantes, dedicado a uma motivadora – ainda que cansativa! – campanha eleitoral, deparo-me com conterrâneos que me dizem ser leitores assíduos deste nosso-vosso hebdomadário, assim como dos escrevinhados opinativos que produzo e vos chegam semana após semana. Na brincadeira, costumo retorquir que encontrei o meu único leitor! O que, amiudadamente, provoca a erupção de risadas bem-dispostas. Ora, uma das pessoas que me reconheceu o carão barbado destes escaparates, ou seja, de muito antes da exposição política inerente à caminhada que termina no dia da escolha dos próximos autarcas do País, foi o senhor Augusto Clérigo. Sorridente e amável, aceitou os folhetos propagandistas e a canetinha da praxe; e concretizou alguns desabafos que, por gentileza e por não lhe haver solicitado autorização para revelar, manterei na qualidade de conversa particular entre dois homens: um, jovem nestas andanças, à procura de um voto de confiança; outro, experiência de vida personificada, em busca de um bom negócio no mercado. No entanto, seria injusto da minha parte, já que quase palmilhei os 714,69 Km2 de área territorial concelhia, não referir um dos famosos e nonagenários sapateiros de Vale das Mós: enquanto este conversava com o João Paulo Bioucas, companheiro de demanda partidária, identificou-me e pediu para trocarmos duas ou três palavras, o que me compeliu à imediata interacção! Caros amigos, agradeço a todos os “únicos leitores” que, por motivos variados, buscam por informação e jornalismo digno nestas páginas d’ O Ribatejo, sem descurarem os artigos e crónicas que redactores de pensamentos materializados em texto também aqui consignam. Bem hajam!

João Salvador Fernandes