Triatlo Torres Novas – Ricardo Batista e José Vieira brilham no Europeu

Ricardo Batista e José Pedro Vieira estiveram em grande destaque na sua 1ª prova na categoria de Elites, na Taça da Europa de Triatlo que se realizou no Funchal, no passado sábado, dia 23.

Apesarem de serem os atletas mais jovens entre 67 participantes de 22 países presentes nesta competição, os 2 torrejanos em representação da Seleção Nacional de Triatlo integraram o Top 20: Ricardo Batista alcançou o 14ºlugar e José Pedro Vieira terminou na 18ªposição.

No setor feminino, a atleta torrejana Carolina Serra no seu 1ºano de Junior, também realizou no Funchal a sua 1ªprova na categoria de Elites ao serviço da Seleção Nacional de Triatlo, terminando na 28.ª posição.

Marco Sousa em M40, conquistou a medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Biatle, que decorreu entre os dias de 21 e 24 de Setembro em Viveiro, na Galiza, enquanto Ricardo Rego em Seniores e João Nuno Batista em SUB 13 alcançaram a medalha de bronze.

Joana Miranda conquistou a medalha de bronze ao integrar uma equipa de SUB19 com o atleta madeirense Gonçalo Luis.

No domingo, dia das provas individuais, para além dos excelentes resultados obtidos por Marco Sousa (Ouro), Ricardo Rego e João Nuno Batista (Bronze), houve mais medalhas conquistadas em representação da Seleção Nacional de Biatle. Joana Miranda voltou a conquistar o bronze em conjunto com Mariana Correia, e integradas na equipa da seleção nacional de SUB19, Marco Sousa também conquistou o bronze em representação da seleção nacional de M40, e Ricardo Rego alcançou a única medalha de prata para atletas torrejanos, fazendo parte da seleção portuguesa de Séniores.