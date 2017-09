O lixo e o voto no contentor

O lixo e a limpeza pública no concelho de Santarém têm sido um dos temas mais polémicos da campanha eleitoral. Nos debates, os seis candidatos dedicaram muito do seu tempo a este problema candente do Município, que uns atribuem ao vandalismo e falta de civismo das populações e outros reclamam como sendo uma falha básica da gestão municipal.

Pois a foto registada na freguesia da Póvoa da Isenta faz a síntese perfeita: temos o lixo no chão ao lado do contentor e este surge “embelezado” com um cartaz da candidatura local do PSD “Isenta Paixão”.

Certamente vai proporcionar uma boa reflexão aos eleitores quando forem atirar o lixo no contentor, assim a modos de deitar o voto na urna…