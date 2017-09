Mercedes do presidente no lixo

É certo que o Município tem vindo a renovar frequentemente a frota automóvel – ainda esta semana chegaram carros novos – mas não é razão para deitar ao lixo este clássico que transportou os presidentes da Câmara antes do 25 de Abril e, já em democracia, ainda serviu Francisco Viegas, que presidiu à comissão administrativa, e Ladislau Botas que finalmente conseguiu adquirir um Renault 21 para a Câmara, não sem escapar à polémica sobre o que então ainda se considerava um luxo. Já com Rui Barreiro, este clássico foi restaurado e voltou ao ativo, mas com, a mudança de presidente, o popó desapareceu da vista.

Pois, o histórico Mercedes da presidência da Câmara Municipal de Santarém surgiu agora, assim, abandonado e a degradar-se a olhos vistos no meio dos trastes do estaleiro municipal. Um clássico no lixo. Por desleixo.