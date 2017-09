Estado de Sítio – Coreia do Norte, ainda e sempre

Não se pense que o assunto da Coreia do Norte, lá tão longe, não nos diz respeito. Quando os chamados “efeitos colaterais” porventura começarem a cair em cima da tranquilidade das nossas cabeças, já será tarde demais para preocupações. Tentemos pois desmontar o que a propaganda nos martela e, ao mesmo tempo, salientar o que esconde. O actual contexto na Coreia do Norte vem na linha directa do expansionismo colonial dos Estados Unidos, uma expressão que continua a ser incómoda aos ouvidos mais sensíveis, inclusive nas esquerdas ditas progressistas. Na linha directa, dizia, da arrogância, da “superioridade” ocidental, da mutilação das nacionalidades, desde a África ao Médio e Extremo Oriente. O armamento nuclear da Coreia do Norte é uma ameaça? O facto é que ele serve para legitimar as ambições asiáticas dos Estados Unidos, caso contrário não recusariam a negociação nem o tratado de paz que a Coreia do Norte tem reclamado de Washington, mas sem sucesso. Se o tivesse conseguido, não se justificariam mais as manobras militares que se intensificam nesta zona. O paradoxo consiste em empurrar um país para o armamento nuclear, para depois lançarem a acusação de o possuir. A ambição expansionista vai mais longe, para além da península coreana: na impossibilidade de os Estados Unidos submeterem a China e a Rússia aos seus desígnios, a sua presença militar na região procura intimidá-las, tal como a NATO fez nos territórios do Báltico. Trata-se de procurar recuperar a supremacia perdida, em particular na zona do Pacífico, contra a China. Tanto assim que o Senado americano acaba de acordar um orçamento de 700 mil milhões de dólares às forças armadas e a agentes da Informação. Com tal soma megalómana, podiam ser vacinadas gratuitamente todas as crianças em mais de 100 países, entre os mais pobres do mundo, durante 10 anos. O que importa reter é que os expansionistas recusam as novas relações de forças, num mundo agora multipolar, bem distante das perspectivas falhadas do apregoado “século americano”. O lugar de líder mundial que os Estados Unidos ainda pretendem manter mesmo que a ferro e fogo, é hoje disputado, sem armas, tanto pela China como pela Rússia, sendo que esta conseguiu erguer-se, apesar do desmoronamento da URSS. Até o Japão hoje tem uma perspectiva de se libertar de Washington. Pequim, Moscovo e aliados cooperam (Irão, Síria, Venezuela) a dizer não também à arrogância financeira. Efectivamente, o dólar americano, desvalorizado, virou moeda mais que duvidosa. Já em 2009, a “Organização de Cooperação de Shanghai” promovia a desdolarização e a criação de uma moeda de reserva internacional que não servisse em exclusivo os interesses dos Estados Unidos, a disporem de dinheiro fácil para financiar despesas militares ilimitadas. Sadam Hussein e Kadaffi, elos frágeis, foram abatidos, não porque fossem ditadores, mas sobretudo porque fugiam ao dólar. Os detentores de obrigações em dólares não estão mais dispostos a comprarem dívida dos Estados Unidos e a financiarem guerras americanas que os atingem. A Venezuela já recusou oficialmente aceitar dólares americanos como meio de pagamento do petróleo bruto. Curiosamente, o Comité das Nações Unidas encarregado do desarmamento votou este ano uma resolução sobre uma desnuclearização militar geral. Pronunciaram-se contra as grandes potências nucleares, em que se inclui a França, os países da NATO, a maioria dos países europeus e Israel (investig’action). A República Democrática Popular da Coreia do Norte votou a favor, embora a etiqueta da “provocação” lhe continue colada e susceptível mesmo de “contaminar” vizinhos e parceiros. E, como diz Michael Hudson, por que não se fecham todas as bases militares de todos os Estados, instaladas fora das suas fronteiras, incluindo as 750 que os Estados Unidos possuem fora de portas para servir o Pentágono?

António Branquinho Pequeno