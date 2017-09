Encontro Viver o Tejo em novembro para promover setor do turismo

A Nersant tem vindo a promover o setor do turismo na região do Ribatejo através do projeto Viver o Tejo. A próxima e mais significativa iniciativa vai ser o Encontro Viver o Tejo, agendado para 15 de novembro, em Torres Novas. A associação apela assim à participação das empresas que atuam nesta área neste encontro que vai debater as problemáticas associadas ao setor do turismo na região, especialmente em torno do rio Tejo. Neste encontro vai ser analisado o mercado do turismo no Ribatejo, bem como as perspetivas de intervenção das associações empresariais e setor público na dinamização desta atividade. Neste dia decorrem também “mesas temáticas” mais específicas que vão abordar assuntos mais específicos como “Restauração e Gastronomia como fator de atração turística”, “Hotelaria, Turismo de habitação e turismo rural – Novas tendências e desafios” e “Animação turística – como valorizar/potenciar”. No final do encontro, a Nersant compromete-se a elaborar um documento com as conclusões e expetativas do setor quanto ao turismo na região, assim como as principais linhas de intervenção futura que possam ajudar a potenciar o turismo no Ribatejo. As inscrições para o evento estão disponíveis em www.nersant.pt (a inscrição é gratuita para empresas associadas da Nersant ou que estejam a participar no projeto Melhor Turismo 2020; as restantes empresas pagam 25 euros).