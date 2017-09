Alunos da Escola Secundária Ginestal Machado vencem concurso nacional de Apps

Uma app desenvolvida por dois alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado de Santarém foi a grande vencedora da 3.ª edição da Apps for Good, a maior competição de aplicações em Portugal.

A aplicação “Pensa Antes de Publicar” foi desenvolvida por João Rosado e Mónica Marona, alunos do CP de Multimédia da Escola Secundária Ginestal Machado de Santarém, que receberam o prémio do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa cerimónia que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian na passada quarta-feira,

A competição Apps for Good teve a participação de 21 equipas finalistas de alunos de escolas de todo o país que apresentaram aplicações que possam contribuir para dar respostas a problemas sociais reais.

Os vencedores do prémio Apps for Good, Mónica Marona e João Rosado conceberam a app “Pensa antes de publicar” com o objetivo de incentivar a leitura entre os mais jovens, como nos explicam em vídeo no canal da TV Ginestal no Youtube em https://youtu.be/DvAjGYiCL2g.

A app vencedora pretende fomentar a leitura ao utilizar tecnologias de realidade virtual para animar as imagens de livros (que devem ser comprados para que a aplicação funcione). A app tem ainda a capacidade de criar jogos sobre os conteúdos dos livros, obrigando as crianças a ler para dar a resposta certa. A aplicação “Pensa antes de publicar” arrecadou também o Prémio Tecnológico, e a aluna Mónica Marona recebeu ainda o Prémio Jovens Empreendedoras no Digital – Siemens.

O segundo e terceiro lugar foram atribuídos às aplicações Articulândia e BookTrade, respetivamente. A Articulândia permite que qualquer pessoa consiga ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora em qualquer lugar. Já a BookTrade, um suporte para facilitar a troca de livros entre amigos e estudantes de qualquer grau de ensino. No total, participaram nesta 3.ª edição 106 escolas e 1744 alunos dos ensinos básico e secundário, que conceberem aplicações para telemóveis, ou outros suportes tecnológicos móveis, com fins sociais.