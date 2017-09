Santarém – Verão In.Str trouxe mais de 70 mil visitantes à cidade

O Centro Histórico de Santarém recebeu a terceira edição do projeto “Verão In. Str… é um Espanto!”, com uma programação que se estendeu entre os dias 21 de junho e 23 de setembro. O programa de verão, que contou com múltiplas atividades culturais encerrou com balanço bastante positivo.

Quanto às várias vertentes integradas no projeto, no que respeita ao In. Agenda, registou-se um público superior a 70 mil pessoas. Tal fato, deveu-se à aposta principalmente em grandes concertos como o de Cristina Branco, Custódio Castelo, Tributo aos Doors (Banda Get Back) e os Charruas. Concertos, que tiveram uma enorme afluência de público.

Contribuíram para esse sucesso as “Quintas do 7”, animação de rua interligada com o comércio local, nas quintas-feiras à noite durante o mês de julho.

Este ano, não só o centro histórico da cidade recebeu a iniciativa Verão In.Str, mas também e pela primeira vez, a Ribeira de Santarém, com cinema, espetáculos de teatro, música e poesia.

Ainda na Ribeira de Santarém, se na componente de espetáculos se registou uma boa adesão de público, já no caso do cinema há que repensar a programação.

Já o In. Artes, este ano, trouxe novidades, tais como a Arte Urbana, com pintura de murais por artistas em vários espaços do centro histórico de Santarém. As intervenções de arte urbana decorreram na Praça Marquês Sá da Bandeira (Largo do Seminário), Largo Padre Francisco Nunes da Silva (Padre Chiquito), Jardim da Liberdade, Rua 1º Dezembro, Praça Visconde Serra do Pilar (Praça Velha) e Jardim Portas do Sol.

A iniciativa do Festival Tomate, Azeite e Alho, foi coroada de sucesso, E os empresários da restauração registaram a importância de maior aposta na promoção e animação do evento, por forma a captar para a cidade mais turistas, retendo-os mais tempo na cidade.