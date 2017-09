A Comissão cívica para a refundação da freguesia de Vaqueiros faz um apelo ao voto nas eleições do próximo domingo. O Movimento apela às populações da Vaqueiros e Casével para participarem ativamente nas eleições do próximo dia 1 de Outubro, está em causa também a possibilidade de reversão das nossas freguesias”, afirma Firmino Oliveira, líder do movimento.