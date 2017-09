Suspeitos de roubo e sequestro em prisão domiciliária

Dois homens e uma mulher, detidos pela Polícia Judiciária por suspeita da prática dos crimes de roubo agravado e sequestro, foram apresentados na sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial três arguidos.Segundo o Ministério Público, “em investigação estão factos ocorridos a 23 de Agosto de 2016, junto à barragem de Magos, em Foros de Salvaterra – Benavente. A arguida terá atraído o ofendido ao local com a promessa de um encontro de cariz sexual. Uma vez aí, os outros arguidos, mediante violência física, terão forçado a vítima a entregar-lhes a carteira e a fornecer-lhes os códigos dos cartões. O ofendido foi, depois, amarrado e amordaçado e deixado naquele sítio ermo.

De acordo com o Ministério público, com esta conduta, os arguidos ter-se-ão apropriado, no total, de uma quantia próxima dos 400 euros.

Por considerar verificados os perigos de fuga, de perturbação do inquérito em termos de obtenção e conservação da prova e, ainda, a perturbação da ordem e tranquilidade públicas nas aldeias vizinhas ao lugar da prática dos factos, o Ministério Público promoveu a aplicação das medidas de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica para todos os arguidos e proibição de contactos de todos eles entre si.

O juiz de Instrução Criminal decretou as medidas de apresentação periódica dos arguidos no posto policial mais próximo das respetivas residências bem como a proibição de contactos.

O inquérito corre termos no DIAP de Santarém.

Na investigação o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária.