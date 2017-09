Santarém – Presidente Ricardo Gonçalves condenado, segunda vez, pela Comissão Nacional de Eleições

O presidente da Câmara de Santarém Ricardo Gonçalves foi condenado, uma segunda vez, pela Comissão Nacional de Eleições por violação das regras eleitorais.

Recorde-se que já no início de setembro, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) notificou o presidente da Câmara de Santarém para retirar “todas as publicações que divulguem atos, programas ou serviços do site do município e de se abster de divulgar novos atos, programas ou serviços que não tenham um carácter urgente”, até às eleições autárquicas de 1 de outubro.

A deliberação da CNE foi tomada em plenário a 29 de agosto e comunicada à autarquia esta segunda-feira, 4 de setembro, após uma queixa apresentada pela candidatura de Rui Barreiro, que denunciou como ilegais o anúncio de obras e a utilização de páginas pagas nas redes sociais por parte da presidência da Câmara de Santarém, em período de pré-campanha eleitoral.

Desta vez, esteve em causa uma “participação do PS de Santarém contra a Câmara de Santarém por publicidade institucional proibida, no suplemento do jornal Público”.

“Colocar Santarém num patamar de excelência” foi o título que o diário lisboeta deu à entrevista a Ricardo Gonçalves, ilustrada ainda com o brasão da cidade e incluída num suplemento dedicado aos “100 melhores autarcas do último mandato”, segundo apreciação do diário lisboeta. Acontece que o presidente da Câmara Municipal de Santarém afirmou que “a entrevista tinha sido concedida por Ricardo Gonçalves como candidato e não como presidente da Câmara”.

Na resposta à CNE, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém afirmou que “o artigo não tinha sido pago pelo Município de Santarém nem pelo candidato Ricardo Gonçalves”, e que “a entrevista publicada no suplemento do Jornal Público consubstancia, isso sim, o exercício de um direito constitucionalmente protegido por parte de um candidato às eleições autárquicas, e que o participante quer condicionar, com intenção de intervir verbalmente na campanha eleitoral, influenciando o processo de formação de vontade dos eleitores.»

No entendimento da Comissão Nacional de Eleições, “Os candidatos titulares de cargos públicos devem tomar os cuidados necessários para que não se confundam as suas duas qualidades, abstendo-se de propagandear a sua candidatura no exercício das suas funções”.

“Mesmo não sendo possível ler o conteúdo da entrevista, se assim foi, a presença do brasão da cidade de Santarém, o título da entrevista, a identificação de Ricardo Gonçalves como presidente da Câmara, bem como o contexto em que foi concedida aquela entrevista, promovem uma confusão entre as duas qualidades – de candidato e de Presidente da Câmara Municipal”, diz o parecer da CNE – Comissão Nacional de eleições, a que O Ribatejo teve acesso.

A CNE considera ainda que “todos os elementos referidos impedem o cidadão de dissociar Ricardo Gonçalves do cargo de que é titular, promovendo uma confusão entre as suas duas qualidades, muito superior à que, em regra, se verifica por o candidato e Presidente da Câmara serem a mesma pessoa”.

A CNE conclui que “a situação apresentada configura uma situação de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade, previstos no artigo 41.º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais”.

Assim, a CNE deliberou “notificar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém para que se abstenha de, no futuro, e até ao final do período eleitoral, conceder entrevistas em que possa a sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal ser confundida com a de candidato, configurando uma violação do dever de neutralidade e imparcialidade a que está vinculado, por força do artigo 41.º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto”.