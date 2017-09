De 6 a 8 de Outubro em Santarém – Sessões de autógrafos, competições e demonstrações no Festival Bike

O Centro Nacional de Exposições, em Santarém, volta a receber mais uma edição do Festival Bike Portugal – Festival Internacional da Bicicleta, Equipamentos e Acessórios e Salão de Ciclismo Profissional, que decorre de 06 a 08 de Outubro, evento que pretende estimular a participação do público nos vários eventos que aqui decorrem como apresentações, sessões de autógrafos, competições e demonstrações, entre outros.

O certame é o espaço privilegiado para conhecer as novidades do mercado e um ponto de encontro para todos aqueles que de forma profissional, desportiva ou de lazer se encontram ligados a este ramo.

Sessões de Autógrafos e Apresentações

O Festival Bike Portugal será palco de Sessões de Autógrafos com algumas das grandes figuras do desporto nacional.

Pelo Centro Nacional de Exposições vão passar atletas de renome, como é o caso de Vitor Gamito, João Moreira e José Silva que estarão presentes no stand “GoldNutrition” no sábado, 7 de outubro, pelas 16.00 horas. Celina Carpinteiro e Emanuel Pombo estarão no mesmo espçao às 18.00 horas.

No domingo, 8 de outubro, também no stand “GoldNutrition”, às 16.00 horas, é a vez de David Rosa, Vasco Bica e Rafael Gomes.

A Federação Portuguesa de Ciclismo também vai promover Sessões de Autógrafos no sábado e no domingo, além de publicitar várias iniciativas que decorrem ao longo do ano.

No sábado, 7 de outubro, às 11.30h, o Festival Bike vai também ser palco da apresentação pública do projecto “Bike Roads Mondim de Basto”.

Provas e demonstrações animam Festival Bike

O Festival Bike volta a contar com diversas atividades, proporcionando aos visitantes uma escolha ampla e variada de carácter lúdico e competitivo, tais como a “13ª Maratona BTT”, o “Campeonato Nacional de Dirt Jumping”, as “Gincanas – Desporto Escolar”, as demonstrações de “Bike Trial”, o “10º Mega Passeio de Cicloturismo”, o “2º Granfondo Festival Bike – Tejo e Serras”, o “2º Passeio de Bicicletas Antigas”, o “6º Passeio de Cicloturismo “Duas Pontes” (Festival Bike – Festival Bike), o “10º Duatlo Festival Bike Portugal Run & Bike”, o “6º Troféu da Juventude”, as provas de BMX, entre outras.

Clubes de Ciclismo e Federações no Festival Bike

Como habitualmente, são diversos os clubes de ciclismo de estrada ou de outras modalidades que utilizam a bicicleta, que irão estar presentes no Festival Bike, enquanto expositores.

O Alcobaça Clube de Ciclismo, o Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, a Efapel – Clube Desportivo Fullracing, o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã, e a W52/F.C. Porto são presenças confirmadas no evento a par de diversas associações como a Associação Desportiva da Aldeia da Ribeira ou a Associação Humanitária Recreativa e Cultural Beselguense.

A Federação Portuguesa de Ciclismo, a Federação de Triatlo de Portugal e a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta marcam também presença no Festival Bike com a organização de diversas competições, além de promoverem as iniciativas que decorrem ao longo do ano.

Exposição de Equipamentos e Acessórios

O certame é a referência do mercado nacional e tem como objectivo realçar as marcas e as empresas nacionais e internacionais que operam nesta área. Importadores, lojistas, distribuidores, organizadores de eventos, comunicação social, atletas profissionais e amadores, e muito público interessado, transformam o Festival Bike num evento único e incontornável.

O evento conta com vários sectores em exposição como Associações, Centros de Estágio, Clubes, Comunicação Social, Federações e Outras Entidades Oficiais, Ginásios, Hotelaria e Ecoturismo, Importadores e Fabricantes, Lojas de Bicicletas e Equipamentos, Organizadores de Eventos Desportivos, Parques Desportivos e Centros de Férias, Suplementos Alimentares, Taças e Troféus e Vestuário, entre outros.

Acreditação Profissional

O evento volta a ter este ano um serviço de acreditação profissional. Os profissionais do sector da Bicicleta, podem ter acesso gratuito à feira em qualquer um dos dias, bastando para tal remeter um e-mail a solicitar a respectiva acreditação para comercial@cnema.pt até 4 de outubro. Quando visitarem a feira, devem dirigir-se à recepção, situada na entrada principal do CNEMA, e comprovar a sua ligação profissional ao sector.

Horários

Sexta-feira, 6 de Outubro: 10h00 às 17h0 (Profissionais)

Sexta-feira, 6 de Outubro: 17h00 às 20h00 (Público)

Sábado, 7 de Outubro: 10h00 às 20h00 (Público)

Domingo, 8 de Outubro: 10h00 às 20h00 (Público)

Entradas

1 Bilhete: 6,00 € (Válido para apenas 1 Entrada)

Entrada Gratuita para crianças até aos 11 anos (inclusive)

Parque de Estacionamento: Gratuito