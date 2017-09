Concerto comemorativo do Dia Mundial da Música pelo Conservatório de Música de Santarém

O Conservatório de Música de Santarém vai assinalar o Dia Mundial da Música com um concerto comemorativo, no sábado, dia 30 de setembro, no Convento de Santa Clara, pelas 17h.

Na nota de divulgação deste concerto comemorativo do Dia Mundial da Música, o Conservatório de Santarém promete: “Com a Arte que sempre nos acompanha oferecer momentos inesquecíveis pela simbiose de sons que neles acontecem, numa comunicação ímpar com todos os que nos rodeiam, em liderança de boa música e afetos.

A entrada é livre