Santarém – Pace.makers em caminhada a Fátima

O grupo de caminhada e corrida de Santarém, pace.makers, vai realizar mais uma caminhada a Fátima.

A iniciativa da associação Pace.makers já faz parte do calendário anual do grupo, e vai decorrer na sexta-feira, 29 de Setembro, contando já com dezenas de participantes inscritos. A concentração está marcada para as 22h00, com o início da caminhada a partir do Coreto da cidade, no Jardim da República. Mais informações sobre a caminhada na página da associação na rede social facebook.