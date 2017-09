Hóquei – Entroncamento vai acolher a Supertaça

O Pavilhão Municipal do Entroncamento vai acolher a 35.ª edição da Supertaça António Livramento no dia 14 de Outubro num jogo que irá opor o FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, ao Sporting de Tomar, finalista vencido da Taça de Portugal.

O embate será uma reedição da final da Taça de Portugal da época passada, em que os portistas venceram a equipa tomarense por 5-1.

A Supertaça António Livramento vai ter transmissão na TVI24 com o horário ainda por definir.