Golfe – Grande prémio empresarial do Nersant com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para torneio empresarial de golfe que a Nersant vai realizar no próximo dia 14 de outubro, no Santo Estevão Golfe, concelho de Benavente, podendo ser efetuadas no portal www.nersant.pt.

As empresas associadas da associação empresarial beneficiam de condições especiais de participação, uma vez que o valor da inscrição por jogador é de 25 euros, ao passo que os jogadores de equipas não associadas pagam 30 euros.