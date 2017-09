Costuma dizer-se que quem não vota, por mais que as suas críticas sejam assisadas, não pode reclamar. Eu discordo! A democracia confere àqueles que se auto-alheiam do sistema e do regime, em igual grau de intensidade, os direitos de protestar e de salientar aquilo que os motiva ao afastamento. Por isso, da minha boca – ou do meu cálamo informático – nunca surgirão afirmações nesse sentido. Aliás, a descrença e a rejeição do modus operandi político são formas de estar na vida em comunidade. Quem não se identifica, não se identifica! Claro que isto difere substancialmente dos indivíduos que, contentados com a realidade, se evadem ao exercício de depositar um boletim na urna por razões de preguiça ou para ir gozar umas horas ensolaradas ao som do marulhar. Para esses, a tese continua a sustentar-se, mas considero que a censura social é completamente merecida. Há alguns anos, quando era muito menos volumoso, também experienciei uma fase de total cepticismo; no entanto, apercebi-me de que a recusa em participar num processo eleitoral, escolhendo quem vai decidir acerca do meu presente e do meu futuro, não me serviu para nada: outros optaram por mim. Na verdade, só há dois meios de genuíno abandono do statu quo: a revolução e o eremitismo. Como sou reformista, posterguei a revolução; como gosto de mulheres, abdiquei das cavernas transcendentais e da solidão meditativa. Assim, em face do descontentamento, só me sobrou a sujeição ao sufrágio, lutando por uma Pátria melhor. Admito a extravagância deste tipo de apelo à participação; porém, ele não se esgota no chamamento escrito, porquanto vos insta a serem candidatos e revela uma honestidade que não se expressa em superioridades morais. Votem, caramba!

João Salvador Fernandes