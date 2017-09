Tiro – Casa do Benfica de Santarém com pontaria afinada na Taça ARTS

Os atletas da Casa do Benfica de Santarém participaram na 5ª Prova da Taça ARTS, que teve lugar em S. Miguel, Odemira. Individualmente, os atletas da CB Santarém obtiveram as seguintes classificações:

Em Carsabina Cano Articulado, classe Veteranos, José Ribeiro obteve o 3º lugar com 364 pontos. Moisés Pedrosa obteve o 4º lugar com 339 pontos.

Em Pistola, classe Júnior, Ricardo Fernandes obteve o 1º Lugar com 340 pontos. Na Classe Sénior, Alexandre Fernandes classificou-se em 1º lugar com 362 pontos. Na classe Veterano, José Ribeiro foi o 1º classificado com 353 pontos, Moisés Pedrosa foi o 2º classificado com 345 pontos.

No total das 5 provas a CBS obteve o Primeiro Lugar, por equipas, em Pistola.

Individualmente, em Carabina Cano Articulado, Classe Veterano, José Ribeiro Classificou-se em 2º lugar com 1473 pontos. Moisés Pedrosa Classificou-se em 4º ligar com 1370 pontos. Fernando Silva classificou-se em 18º lugar com 533 pontos.

Em Pistola, na classe Junior, Ricardo Fernandes classificou-se em 1º lugar com 1355 pontos. Na classe Sénior, Alexandre Fernandes Classificou-se em 1º lugar com 1435 pontos. Na classe Veterano, José Ribeiro classificou-se em 1º lugar com 1420 pontos. Moisés Pedrosa classificou-se em 3º lugar cm 1289 pontos. Fernando Silva obteve o 4º lugar com 624 pontos e António Pereira foi quinto com 342 pontos.