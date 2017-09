Santarém – Roteiro cultural para o fim de semana

sábado:

No sábado, dia 23 de setembro, às 09h00, têm início as atividades da Semana Europeia do Desporto, com Torneio de Padel Darnin e Torneio Juvenil de Ténis Campos de Padel, nos Campos de Ténis Clube de Ténis de Santarém.

Às 14h30, há exibição deTrampolins, no Jardim Portas do Sol, pelo Gimnoclube de Santarém e, às 15h00, há Canoagem e Stand Up Padele para todos, organizados pelos Ribeira de Santarém Clube de Canoagem Saclabitano e CDE D. João II .

Às 18h30, há aula de Zumba Colors, pelo Ribeira de Santarém Soccer Scalabis.

Às 10h00, há Caminhada acompanhada ao arqueossítio de “Chões de Alpompé”, na Quinta de Alpompé, em Vale de Figueira, integrada nas comemorações das Jornadas Euroepias do Património.

Identificado em 1953 por Bairrão Oleiro e classificado como Imóvel de Interesse Público, Chões de Alpompé localiza-se num terraço fluvial na confluência entre os rios Tejo e Alviela com ocupação desde o Paleolítico. Conheça este sítio através de uma caminhada acompanhada, num circuito circular, com início e fim junto à entrada da Quinta de Alpompé (Vale de Figueira). A participação neste evento está condicionada a uma inscrição gratuita, com um limite máximo de 60 caminheiros.

Às 10h30, tem início um desfile etnográfico pelas Ruas do Centro Histórico com o Rancho Típico de Foros de Salvaterra, inserida na vertente In.Tradição, é da responsabilidade do Inatel e está integrada no Verão In Str. é um espanto.

A partir das 11h00, o Jardim Portas do Sol, acolhe mais uma aula de Yoga, a cargo da AMA – Associação Movimento Aberto e da Federação Portuguesa de Yoga.

No mesmo espaço, entre as 11h00 e as 13h00, há Animação Desportiva para Crianças, promovida pela DECATHLON.

Às 12h00 e às 16h30, o Aqui Há Gato promove mais uma iniciativa Oficinas de Arte.

O Verão é o tema que vai servir de inspiração às Oficinas de Arte do próximo sábado e o desafio é descobrir todos os materiais e todas as formas que podem nascer das mãos e da imaginação de cada um neste Verão cheio de cor, luz e divertimento!

Vamos construir um “Barco à Vela” com papel de jornal que navega pelo mar ao sabor da tua imaginação! Barcos divertidos que levam notícias!!

A iniciativa, para maiores de 4 anos, tem a duração de 1 hora e o custo 7€.

O Verão é muito inspirador e tu vais divertir-te muito a descobrir todos os materiais e todas as formas que podem nascer das tuas mãos e da tua imaginação neste verão cheio de cor, luz e divertimento!

E se pudesses dizer como te sentes sem falar?!! Com este boneco podes sorrir, chorar ou até ficar zangado!! Com rolos de papel podes fazer muitas coisas giras.

Vem experimentar!

Às 16h00, no âmbito do Ciclo de conferências: “Crescer ao Shabbat”, tem lugar a Conferência “A simbólica lunar e o Ribatejo”, com o antropólogo, Aurélio Lopes, na Casa Pedro Álvares Cabral/Casa do Brasil.

Senhora das águas, do tempo e dos trabalhos: as multivalentes simbologias lunares nas sociedades camponesas do Vale do Tejo

A sobrevivência parcial de reminiscências culturais lunares subsiste no mundo contemporâneo euro-mediterrâneo, num diáfano, mas persistente simbolismo que envolve tanto um lendário mitológico em inequívoco desaparecimento, como um saber quotidiano de experiência feito, em que o devir lunar carece de uma dimensão ontológica que o explique e lhe forneça a necessária razão de ser.

O mistério continua a envolver o astro noturno, senhor da noite e do oculto, do esquivo e do tenebroso, do negro e das trevas. Mistério e paixão, instabilidade e transformação, inquietação e morte, são facetas que, hoje como ontem, atraem irresistivelmente o olhar do Homem para a Lua num misto de desejo e temor, como fatalidade perene e inevitável. No Ribatejo, como no resto do país.

Aurélio Lopes é investigador e professor do Ensino Superior. Licenciado em Antropologia Social, Mestre em Sociologia da Educação e Doutorado em Antropologia Cultural pelo ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas. Tem-se debruçado sobre a cultura tradicional, especialmente no que respeita à Antropologia do Sagrado e às suas representações simbólicas e festivas, práticas tradicionais culturais e cultuais, nomeadamente no que concerne à religiosidade popular e às suas relações sincréticas com raízes ancestrais e influências mutacionais modernas.

Às 21h30, há Concerto do Coro do Círculo Cultural Scalabitano, na Pedreira »PM1» Carril, Pé da Pedreira, Alcanede, no âmbito das comemorações das Jornadas Europeias do Património.

Uma pedreira de extração de calcários desativada na freguesia de Alcanede vai voltar a ganhar vida, funcionando agora como sala de concertos natural ao ar livre, num cenário de rara beleza que oferece qualidades acústicas únicas, através de um concerto do Coro do Círculo Cultural Scalabitano.

À mesma hora, o Monólogo “Três Irmãs”, sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira.

Três Irmãs é um monólogo a três tempos, começa in media res, imediatamente a seguir a ter-se perdido o único comboio rumo a Moscovo. Aí, as Três iniciam uma viagem extática, paralela à linha de comboio: uma jornada longa e fria corpo adentro que conduzirá a uma cidade que ninguém sabe qual nem como é. Cada uma delas é estação dessa viagem ao sonho da capital. Irina – Macha – Olga. Uma Matrioska. Como se a família fosse apenas o percurso de tempo-fora, através da vida. Sobre cada uma delas, lavra-se um espetáculo diferente, sob o solo de Tchekhov e os detritos do espetáculo anterior: uma jornada a três tempos sobre ilusão e fuga. Primeiro, a Irina diz “vamos trabalhar, vamos trabalhar”; depois, a Macha grita “precisamos viver, precisamos viver” e, no fim, Olga: “se nós soubéssemos, se nós soubéssemos…”

Ficha Técnica:

UMCOLETIVO | Texto: Luísa Monteiro (Irina), Valério Romão (Mancha) e Rui Pina Coelho (Olga) | Criação: Cátia Terrinca e Francisco Salgado | Interpretação: Cátia Terrinca | Imagem e luz: João P. Nunes | Som: Alexandre Vaz | Apoio à cenografia: Suzana Alves da Silva | Apoio à criação: Jesús Manuel | Produção: Ana Pestana | Comunicação: Ruy Malheiro

(Teatro) (Duração) 150’ (Classificação) M/12 (Preço) 5€ (lotação limitada)

domingo:

No domingo, dia 24 de setembro, das 09h00 às 18h00, há Rota do Carso Scalabitano, pelas freguesias de Alcanede e de Amiais de Baixo, inserida nas comemorações das Jornadas Europeias do Património.

Com partida e chegada de Santarém, este itinerário mostra algumas das infraestruturas e geossítios mais emblemáticos do Carso Scalabitano (Vale de Meios, Algar dos Potes, Dolina, Algar do Pena) e o papel do Arrife na fixação das comunidades agro-pastoris antigas. Um repasto de capado e uma palestra esclarecerão se o atual consumo deste ovicaprino terá uma origem milenar nesta área do Arrife. A participação neste evento está condicionada a uma inscrição gratuita, com um limite máximo de 50 pessoas.

Para qualquer informação, esclarecimentos adicionais ou inscrições nos eventos que o exigem (apenas a partir de 4 de setembro), deverão contactar o Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivo e Património Cultural, através dos telefones 243 377 290 | 243 377 293 e email: jep2017.museu@cm-santarem.pt

Org. Museu Municipal de Santarém | Câmara Municipal de Santarém

A partir das 09h00, no âmbito da Semana Europeia do Desport, há Trail – IV Trilho das Dores, nas Abitureiras, organizado pelo CCCD Abitureiras e Torneio Juvenil de Ténis, nos Campos de Ténis do Clube de Ténis de Santarém. Às 14h30, há exibição de Trampolins, no Jardim Portas do Sol, pelo Gimnoclube de Santarém

Em permanência:

Até dia 22 de setembro, visite a EXPOSIÇÃO SOLIDÁRIA “Sismografia da Mente”, no Convento de S. Francisco, organizada pela Farpa – Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, com peças dos artistas Firmino Rodrigues, pintura, e Ricardo Tomás, escultura. Sendo uma exposição de cariz solidário, 50% do valor das peças vendidas reverte a favor da instituição. A Exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. O Convento de S. Francisco encerra às segundas-feiras e feriados.

Até dia 29 de setembro, visite a Exposição “Coleção de arte contemporânea ‘Manuela de Azevedo’, com destaque para a obra da autoria de Emilio Sirkui: Caricatura de Manuela de Azevedo, desenho a tinta da china s/papel, datada de 02/ 09/ 1938, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire encontra-se em exposição parte do espólio artístico da jornalista Manuela Ferreira de Azevedo, doado à Câmara Municipal de Santarém no final da década de 80, espólio esse que contempla reconhecidos artistas nacionais e internacionais.

Até dia 30 de setembro, visite o Arquivo Histórico Municipal-Mostra Documental –“Falam documentos de outras eras”, na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.

Escritura defiança ao Recebi/mento do Almoxarifado do Re/guengo de Alviela que da/do aquem Luis da Cunha da/Ribeira desta Vila ao ano prezente 1779.

A Vila de Santarém devido à sua importância estratégica, económica, política, de considerável extensão administrativa e, possuidora de sede de Comarca, tinha como responsabilidade fazer recolher os impostos municipais e reais, à semelhança das grandes capitais do reino. A Câmara gozava de funcionários régios, como o almoxarife, para proceder aos emprazamentos, cobrança dos bens reais e, como administrador de algumas casas reais. Este, detentor igualmente da obrigação de pagar moradias e mais mercês realengas. Os rendeiros efetuavam os contratos na presença do Vedor da Fazenda Real e por sua vez pagavam as rendas aos almoxarifes do Almoxarifado da sede a que correspondiam. Neste caso, ao da Vila de Santarém. Cada Contadoria do Erário Régio administravam as contas dos diversos Almoxarifados, aos quais passavam carta de quitação.

Até dia 30 de setembro, visite a Exposição bibliográfica – Vamos ler… Enid Blyton – 75º aniversário da 1ª edição da coleção “OS CINCO”, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, de

segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00 e aos sábados, das 9h30 às 12h30.

Enid Blyton, escritora inglesa, professora e poetisa nasceu a 11 de agosto de 1897. Perfaz este ano 120 anos do seu nascimento e 75 anos da 1ª edição da coleção “OS CINCO”.

Enid Blyton dedicou-se a escrever para crianças e adolescentes tendo publicado mais de 600 livros infantis e juvenis. Os seus livros abrangem, na maioria, vários temas desde histórias de mistério, aventuras, fantasias e história natural.

De entre as inúmeras obras publicadas destacamos a coleção “OS CINCO” 1ª edição datada de 1942, uma coleção que ainda hoje continua a ser procurada pela classe infantil, com a particularidade de que após os anos de 1990 “OS CINCO” continuaram a ser reeditados, fruto do grande sucesso que a coleção tem mantido no mercado editorial.

Até dia 30 de setembro, visite Mostra Bibliográfica – Dia Mundial do Turismo (27 de setembro), na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, de segunda a sexta-feira das 09h30 às 18h00.

Comemoramos a efeméride do Dia Mundial do Turismo com uma Mostra bibliográfica patente ao público na Biblioteca Municipal.

O Turismo, considerado como um dos maiores sectores económicos de grande importância para a economia dos países, apresenta-se e assume-se nos dias de hoje como um pilar fulcral com elevados índices de crescimento. Através da promoção dos costumes, da cultura de um país, povo ou população, o turismo é um dos sectores que, resultante de um recente boom a nível geral, tem gerado maior número de postos de trabalho.

A efeméride foi criada na década de 70 pela assembleia geral da Organização Mundial do Turismo e em Portugal só começou a ser celebrada na década de 80.

Até dia 14 de outubro, visite a Exposição de Pintura e Instalações “As Candeias”, de Fernanda Narciso, no Palácio Landal. Exposição formada por 24 telas e 7 instalações, que nos mostra algumas formas de arte, como a dança, o teatro, o cinema a poesia e a ópera, que nos iluminam e inspiram.

“…Avó acreditas em Deus?

Claro que sim e no canto das sereias, na dança dos anjos, nas palavras dos poetas, na maternidade das árvores. São obras com muita luz, com luz própria…

“As Candeias” trata-se de uma exposição formada por 24 telas e 7 instalações de Fernanda Narciso, mostrando-nos algumas formas de arte, como a dança, o teatro, o cinema a poesia e a ópera, que nos iluminam e inspiram.

Fernanda Narciso nasceu em Santarém. Estudou Artes no IADE, ARCO e Escola António Arroio e tem o seu atelier em Perofilho, Santarém. Ao longo do percurso artístico tem mostrado o seu trabalho tanto em Portugal como no estrangeiro.”

Até dia 7 de fevereiro de 2018, visite a Exposição “Santarém Cidade em Crescente”, na Casa do Brasil, em Santarém. Esta Mostra, que vai estar patente durante 9 meses, distribui-se por 10 espaços de Exposição, e apresenta 70 Peças, pertencentes ao espólio do Museu Municipal de Santarém, do Museu Etnográfico da Ribeira de Santarém, do Museu Municipal Carlos Reis de Torres Novas, do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu Geológico de Lisboa. Patente de terça-feira a sábado, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

A Exposição apresenta-se como uma proposta de leitura do espírito do lugar (Genius loci), de modo a consubstanciar-se numa logomarca agregadora das estratégias culturais, sociais e económicas, do município.

Esta leitura parte de uma matriz identitária de base geográfica – mediterrâneo oriental – ‘crescente fértil, sublinhando a dimensão da memória da sua paisagem cultural (fertilidade – ‘paisagem da abundância’).

A exposição aborda temáticas diversificadas, muito ligadas com o fundo cultural da região, com destaque para a importância da agricultura: vinho, azeite e cereais, do touro e do cavalo, do rio e da lezíria. Explora, paralelamente, as vertentes simbólico-religiosas, particularmente as ligadas à fertilidade – ‘paisagem da abundância’, e interpreta a importância local, o simbolismo e a religiosidade das águas, presentes no mito de Santa Iria.”

“Santarém Cidade em Crescente” combina objetos museológicos: Harpócrates, capitel árabe, pithoi fenícios, lucernas islâmicas, ânforas, talhas, arreios e selas, estelas medievais, etc, com imagens iconográficas e fotográficas e conta com três instalações de arte contemporânea de Carlos Amado, sobre O Sagrado e o Azeite, Fernanda Narciso, sobre o Rio e de João Maria, sobre Mãe Terra. Origem da Terra – Cromlek.

Esta iniciativa aposta fortemente na componente sensorial, experiencial e multimédia, em que se destacam três Projetos Multimédia: dois do Realizador Jorge Sá: “Tons da Terra” – Génese e simbolismos ancestrais da Humanidade e “Não se Es gota”- sobre a Água e o terceiro, “Aqui se ara”, de Diana Amado, que vão estar patentes e podem ser vistos, durante os 9 meses da exposição.

Carlos Amado e Luís Mata, técnicos da Câmara de Santarém, foram os autores deste projeto, a partir da investigação sobre a história de Santarém, realizada por Luís Mata. A coordenação desta exposição está a cargo de Carlos Amado.

À semelhança da exposição anterior – “Modos, Medos e Mitos”, esta exposição tem como objetivos gerais: assinalar o papel histórico das civilizações do mediterrâneo oriental (fenícios, sírios, árabes, judeus) na paisagem e na estrutura urbanística da Cidade; realçar a característica urbana da topografia de Santarém: Cidade de planalto (Móron = monte); sublinhar a importância da agricultura na economia regional, nomeadamente do vinho, do azeite, dos cereais e dos legumes, muitos deles introduzidos pelos povos do levante; acentuar o papel dos conhecimentos tecnológicos e da ação humana dos muçulmanos na criação de uma paisagem aluvionar (a lezíria de Santarém como o resultado de uma transferência tecnológica de uma agricultura característica das civilizações do crescente fértil e sua adaptação às características naturais locais: campos de lezíria antigos e modernos; consolidação dos mouchões, colmatagem contínua das terras sujeitas ao regime de cheias, fixação nos terraços fluviais embutidos desde o Paleolítico Inferior); reproduzir a dimensão cultural e mental do Tejo, com paralelos no mar Mediterrâneo, no Médio Oriente e no Norte de África; assinalar o convívio entre o Homem e o elemento água, num equilíbrio representativo de uma paisagem cultural (tal como Veneza ou o Nilo); a religiosidade e o simbolismo das águas: Santa Iria, fertilidade, etc (tal como o Nilo, o Tejo tem um regime hídrico de cheias regulares – ‘crescidas’ – que vão garantindo a reposição da fertilidade do solo e o consequente sucesso da instalação das populações, bem como destacar a importância cultural e simbólica do cavalo e do touro (cornos=crescente).

Visite o Núcleo Museológico do Tempo – Torre das Cabaças, com destaque para o Relógio Solar da Torre, de quarta-feira a domingo, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 (sob marcação através do telefone: 243 377 290 ou 912 578 970.

“Segmento de fuste de coluna com altos-relevos nas duas faces opostas. Numa encontra-se o brasão oitocentista das armas da Vila de Santarém e na outra em quadrante solar, vertical e retangular sem estilete, com orientação a meridional (quadrante meridiano). O relógio de sol encontra-se datado e a numeração das partes do dia (horas) foram insculpidas em capitais romanos, pelo processo de sulco, na sequência das linhas divisórias.

O brasão de Santarém, documentado na sigilografia desde 1246, encontra-se presente em vários testemunhos da arquitetura civil, como a ponte de Alcorce, o Chafariz de Palhais ou das Figueiras, o padrão de Santa Iria ou a Fonte da Junqueira. Testemunhando o domínio da propriedade municipal, a partilha de despesas entre o município e a coroa, a ostentação ou a comemoração dos seus emblemas (o castelo e o rio e escudetes régios), ele constitui uma fonte essencial para a história concelhia e para a identidade das suas populações no tempo e no espaço”.

Visite o Centro de Interpretação Urbi Scallabis – USCI, no Jardim Portas do Sol, de quarta-feira a domingo das 09h15 às 12h30 e das 14h00 às 17h15.

“Instalado no Jardim Portas do Sol, o Centro de Interpretação Urbi Scalabis concilia, de forma harmoniosa, a dimensão turística e a vertente científica, fruto de um aprofundado trabalho de estudo e investigação.

A área expositiva oferece uma fácil abordagem no domínio inovador da interatividade, que permite, à distância de um toque digital, identificar e localizar o valor do património arquitetónico, a riqueza da tumulária, a abundância da heráldica e a qualidade da azulejaria que a cidade ostenta e que, muitas vezes, os escalabitanos e os turistas desconhecem”. Para mais informações, contate: 243 357 288.