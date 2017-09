O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontaínhas vai levar a efeito, no próximo dia 24 de Setembro, pelas 16 horas, no Centro Cultural das Fontaínhas, em Santarém, , mais uma tarde de folclore ribatejano, a qual contará com as presenças dos Ranchos Folclóricos “Os Camponeses” de Minjoelho-Tomar, do Granho-Salvaterra Magos, além do agrupamento da casa.