Associação Casa dos Beirões no Ribatejo avança com as obras do complexo social

Dar continuidade ao projeto de construção do ambicionado Complexo Social é o grande objetivo ACBR – Associação Casa dos Beirões no Ribatejo que anunciou esta semana que “as obras de terraplanagem do terreno já se encontram concluídas, esperamos que a primeira fase dos trabalhos, infraestruturas (rede de saneamento, fundações, etc.) e muros de suporte e vedações se iniciem em breve e estejam concluídas até fim de Outubro”.

O presidente da direção da ACBR faz um apelo à “colaboração de todos os sócios, que tenham condições, para que façam o seu donativo à Associação, de forma a podermos dar continuidade à obra, pois sem fundos comunitários (as candidaturas ao Portugal 2020, para esta área ainda não abriram) e sem outros financiamentos, não será possível prosseguir a mesma com a celeridade desejada. Todos os que contribuírem com o seu donativo, receberão o correspondente recibo que poderá ser inscrito na declaração de IRS e deduzido à coleta na percentagem legalmente em vigor”.

Entretanto, a Associação tem já marcada a festa do XVII aniversário na Quinta das Acácias no restaurante Gato Preto em rio Maior, no dia 8 de outubro, seguindo-se o tradicional magusto no Centro Cultural das Fontainhas e Grainho, a 12 de novembro.

Destaque para a Assembleia Geral agendada para o próximo dia 25 de Novembro pelas 14H30. Para além da aprovação do plano e orçamento para 2018, irão realizar-se as eleições para os corpos sociais para o Quadriénio 2018/2021.