Um memorial ilegível pela incúria, estampado numa casa velhinha, no Bairro de Alfange, indica ter ali nascido o Padre Francisco Nunes da Silva, vulgo Padre Chiquito. Naquela frontaria, onde durante anos funcionou a taberna do Pinto, sublime luzimento mereceria a insígnia. Que logra preservar a lembrança do homem que ali viu a luz do dia, no ano de 1790, ele que foi prior da freguesia extinta de São Julião, e faleceu em 13 de janeiro de 1869. Triste desígnio nas letras esvanecidas do mármore mascarrado, votado ao “Deus dará”, a evocar o amigo dos humildes e dos pobres, o “Padre dos Operários”, que protegeu com afinco, o bastante para lhes deixar como herança o rendimento que possuía. Recordado por tal dádiva e pela vida solidária dedicada ao semelhante, apoiando-os na carência, honraram-no como Patrono da Associação Fraternidade Operária (1915), depois Grémio Recreativo Operário, ostentando a partir de 1949 o nome por que é hoje reconhecida: Sociedade Recreativa Operária. Merecia o Padre Chiquito um outro tratamento, senão igual, pelo menos semelhante ao garbo patenteado no dia da inauguração do monumento, na Praça a que dá nome, em Santarém. Corria o ano de 1919 e os habitantes da cidade, lia-se na Revista Ocidente, “sabem prestar tributo aos seus concidadãos que em vida conquistaram o respeito de todos, pelos seus trabalhos e virtudes”. A mesma Revista sublinhou a grandiosidade festiva daquele dia, dedicado ao Padre Chiquito, incorporando-se o Ministro do Trabalho, à época, de seu nome, Dr. Dias da Silva, no cortejo de carros alegóricos, rumando ao mausoléu do homenageado. Deixando o Padre Chiquito, lembramos que é tempo de eleições e que uma “enorme trabalheira” percorre o planalto. A cidade travestiu-se a lembrar-nos a máxima: “gato escondido com rabo de fora”. Lavam-se os contentores, pintam-se as passadeiras, tapam-se os buracos nas ruas, desbastam-se e podam-se as árvores. Alinda-se o Chafariz de Dona Rita, após anos de abandono. Será que o afã repentino apagará a desluzida “governação” dos últimos anos!?…

Arnaldo Vasques