Futebol – Soccer Scalabis apresentou equipas

No passado sábado dia 16, realizou-se a apresentação das equipas Soccer Scalabis que vão entrar nos Campeonatos Distritais da Associação de Futebol de Santarém. Foi um dia festivo e 100% vitorioso, da cada vez mais numerosa família Soccer Scalabis. O primeiro jogo, opôs a equipa de sub-10 frente ao ARECO, onde a nova equipa do nosso Clube, conseguiu uma excelente vitória por 7-4. O outro jogo da manhã, também na vertente de futebol 7, trouxe mais uma vitória, no escalão de infantis por 5-3 frente à Moçarria. Da parte da tarde, foi a vez de entrarem em acção as equipas de futebol 11, não querendo ficar atrás na intenção de ganharem os seus jogos de apresentação, os Iniciados,que este ano militam na 1.ª Divisão Distrital, golearam por 6-0 o G.D. Marinhais. Para finalizar o dia em beleza, os juvenis, conseguiram uma goleada por 5-1 frente ao S.L. Cartaxo, deixando muito boas indicações para a próxima época. No próximo Sábado dia 23, os infantis começam o campeonato com uma deslocação à Moçarria, enquanto que os sub-10, iniciados e juvenis, continuam em jogos de pré-época, com deslocações ao Carregado, Caldas da Rainha e Tomar, respectivamente.