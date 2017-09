Espuma dos dias – Lixo

Uma agência de avaliação internacional declarou ao Mundo termos passado à condição de limpos – até agora temos sido classificados de lixo, entenda-se sem préstimo, desperdício sem remissão, na lixeira, sem tirar nem pôr. Autênticos trastes, resíduos alojados nas lixeiras e não nos duplexes de 640.000 euros e dourados apartamentos.

Retirados do lixo. pergunto se merecemos. Não acredito. Atente-se: políticos na reforma debitam banalidades desculpabilizantes e interessadas na marcação da agenda política, atente-se na entrevista de Relvas ao Expresso, já Cavaco despede-se ao modo do cisne, só que em vez cantar piou.

Atente-se no resultado das equivalências académicas, mal saem à luz do dia produzem demissões e inquéritos passa-culpas como costuma ser no momento em que as ditas equivalências são autopsiadas. O comandante da Protecção Civil viu-se desprotegido anta a notícia do Público, a comprovar quanto vale a imprensa, não só nas comunidades tuteladas, nas democráticas é imprescindível no arejamento do ambiente circunscrito à opacidade dos gabinetes. Devolver o equivalido Sr. Esteves à precedência é uma obra de Misericórdia, mesmo antes da auditoria à tragédia dos incêndios. Bem andou Vasco Estrela ao formular queixa relativa ao combate às chamas no concelho de Mação.

Atente-se no descalabro palavroso de Azeredo Lopes como estivesse a espanejar o pó dos manguitos usados no escrever despachos hilariantes, para não os acoimar de ofensivos aos não lerdos de espírito.

Atente-se na proliferação de promessas ribombantes, para já a maior é o aeródromo em Coimbra. Os habitantes de Fátima se a mesma fosse avante gritariam aos céus a pedir outro nas imediações do Santuário que recebe cinco milhões de visitantes em cada ano.

Noutro registo, o da limpeza, obviamente, o ministro Centeno é o rosto da empreitada levada a cabo com direito a prémio, não é a Teixeira Duarte, a tal escapadela ao lixo no tocante à nossa situação financeira, após anos de abrolhos pagos por todos, após anos de descalabro financeiro, BPN, BES, BANIF, envergonham-nos e muito nos custaram, o passarmos a ter direito a camisa lavada e passada a ferro é mérito seu. E, não é pouco.

O largarmos a montureira pode acirrar os ânimos das moças do Bloco e dos rapazes do PC no reivindicarem ao jeito de glutões no próximo orçamento. Tenham cuidado, não quebrem a estabilidade, deixem estar o Diabo no inferno, porque é tendeiro pode partir a corda do consenso, e o PS obter a maioria absoluta de mão-beijada.

Armando Fernandes