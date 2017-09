Politécnico de Santarém – Cinco ministros à mesa para debater o território

O Instituto Politécnico de Santarém foi a instituição escolhida para acolher uma das várias audições públicas que o Governo está a promover com vários parceiros da sociedade civil no sentido de preparar uma estratégia nacional para Portugal para o período pós-2020, isto é, depois do fim deste quadro comunitário de apoio.

A reunião juntou cerca de 20 entidades e decorreu no auditório da Escola Superior de Educação, em Santarém. Na reunião estiveram cinco ministros – ministro Adjunto, Eduardo Cabrita; ministro do Planeamento, Pedro Marques; ministro da Agricultura, Capoulas Santos; ministra do Mar, Ana Paula Vitorino; e ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes – e mais cinco secretários de Estado das respetivas áreas. O tema para debate foi o território e as entidades presentes são sobretudo aquelas ligadas ao mar, à agricultura, ao urbanismo e ordenamento do território, aos municípios e três politécnicos (entre os quais o de Santarém).

Na ausência do primeiro-ministro, cuja participação esteve prevista, coube ao ministro do Planeamento, Pedro Marques, conduzir os trabalhos e explicar que o objetivo do Governo é de delinear uma estratégia até 2030, envolvendo as instituições da sociedade com representatividade nas várias áreas, sendo que para isso, e ainda durante este mês de setembro, vão decorrer mais reuniões setoriais por vários pontos do País.

Os trabalhos estão a ser coordenados pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e numa segunda fase, estes trabalhos vão começar a envolver diretamente os vários organismos da administração central com competências de aplicar as propostas saídas destas reuniões.

Ainda este mês já decorreu uma reunião, com elementos do Conselho Económico e Social e, segundo Pedro Marques, até ao final do ano o objetivo é de avançar com as reuniões para reforço do papel das CCDR. Vai também acontecer um debate alargado aos vários partidos políticos, “na busca de um consenso mais alargado”, referiu o ministro. Numa altura em que cerca de 50% do Portugal 2020 já estará comprometido, segundo o ministro, o objetivo do Governo é de começar já o debate sobre o novo enquadramento de Portugal na futura política de coesão. Segundo Pedro Marques, “o primeiro impulso do novo quadro de financiamento vai ser no próximo ano”. “Queremos desde já influenciar a formatação da futura política e, para isso, precisamos de ter já feito o debate interno”, frisou o ministro, acrescentando que existem objetivos genéricos que passam por “melhorar a vocação exportadora da economia portuguesa”, “inovação disruptiva”, “aproximação das empresas aos centros de conhecimento”, “combate ao insucesso escolar”, “qualificação e reconversão de recursos humanos ativos”, “mais coesão territorial”, “valorização da economia do mar e da floresta” e “sustentabilidade ambiental”. Estes foram alguns dos tópicos desta reunião em Santarém que envolveu entidades como a Associação Nacional de Municípios e ANAFRE, CAP, CONFAGRI e CNA, associações de arquitetos e urbanistas, politécnicos de Santarém, Bragança e Beja, intervenções de professores universitários e especialistas como Francisco Avilez, Teresa Sá Marques e José Cardoso Pereira.