Novo livro de crónicas de José Miguel Noras lançado em Santarém

José Miguel Noras lançou esta semana o seu novo livro de crónicas “Vão morrer meninos de cem anos”, no salão nobre dos Paços do Concelho em Santarém, numa sessão que contou com a participação da vereadora Susana Pita Soares, e do presidente da Assembleia Municipal, António Pinto Correia. O livro é uma homenagem e um tributo à sua professora da primária que lhe falou da importância do conhecimento e de como, sem ele, bem que poderíamos viver mais de cem anos que “seríamos sempre meninos”. Sob este mote, Noras fala de um trabalho autobiográfico em que desfolha memórias da sua “meninice”, num rol de pequenas histórias que são também “instantâneos” de alguns momentos da história do nosso país.