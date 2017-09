Navegar no Tejo… … é preciso

A visita técnica ao Tejo organizada pela delegação de Santarém da ordem dos Engenheiros teve o mérito de trazer o projeto da navegabilidade do rio Tejo de volta à agenda. António Carmona Rodrigues, ex-ministro das Obras Públicas e um dos maiores especialistas em hidráulica fluvial, deu uma palestra magistral sobre este tema, em que defende ser chegada a hora de voltar a colocar na agenda nacional este projeto da maior importância para o desenvolvimento do país. Um colóquio que serviu para aguçar a curiosidade e o apetite dos cerca de 100 engenheiros e familiares que participaram no magnífico passeio de barco na rota dos Avieiros e que colocou em evidência as imensas potencialidades deste rio, em especial para o turismo.