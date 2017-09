I Exposição de Artesanato e antiguidades em Vale do Carro

A primeira exposição de artesanato e antiguidades vai ter lugar em Vale do Carro, concelho de Santarém, já no próximo fim de semana, dias 23 e 24 de setembro. No dia 24 haverá serviço de refeições a partir das 12 horas com diversos petiscos. Os possíveis lucros deste evento irão reverter para a angariação de fundos para as obras de remodelação do salão de festas, construído há 40 anos.