Exposição “As Candeias”, de Fernanda Narciso, no Palácio Landal

A artista Fernanda Narciso abriu no passado sábado, uma exposição notável no Palácio Landal. Intitulada “As Candeias”, procura refletir as vivências do seu local de habitação “Perofilho” com uma luz onde pondera a luminosidade do azeite.

…Avó acreditas em Deus? Claro que sim e no canto das sereias, na dança dos anjos, nas palavras dos poetas, na maternidade das árvores. São obras com muita luz, com luz própria…

Exposição constituída por 24 telas e sobretudo por um conjunto de 7 instalações, “As Candeias” transporta-nos a um universo onírico inerente ao mundo rural, mas onde é omnipresente o confronto com a contemporaneidade da pintura de Fernanda Narciso.

Num conjunto de obras de grande rigor artístico e estético onde sobressai uma grande qualidade artística, surpreendem as “transparências” que soube construir.

As Candeias” é uma exposição a não perder, patente no Palácio Landal até 14 de outubro, de segunda a sexta-feira das 9h30 às 12h30 e 15h30 às 17h00, e aos sábados das 10h00 às 13h00.