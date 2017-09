Começou a aventura do futebol feminino no União de Almeirim

O União Futebol Clube de Almeirim fez história no passado domingo com a participação, pela primeira vez, no Campeonato Nacional de Promoção Feminino, no âmbito de um projeto de desenvolvimento da modalidade, já amplamente divulgado pelo clube. O jogo, frente ao Ginásio Clube de Alcobaça, uma equipa com pergaminhos na modalidade, principiou pelas 16h, no Estádio Municipal daquela localidade, sendo estas as “guerreiras” de Almeirim, que ficarão na história: Guarda-Redes – Beatriz; Defesas – Vera, Márcia, Cláudia e Joana; Médias – Gabriela, Inês, Daniela, Nádia e Anabela; Avançada – Maria.

Como Treinador principal Pedro Coelho, e António Sousa na dupla função de Delegado ao jogo e Massagista.

“O resultado apesar de menos importante nesta fase de consolidação, deixa-nos expectantes da grande evolução já verificada, pois a derrota por 2-0, deixa tudo em aberto perante um campeonato, que se espera muito competitivo”, declara o treinador Pedro Coelho.

Na mesma série do União de Almeirim e para além do Ginásio de Alcobaça, participará ainda o Bobadelense e o Ponte Frielas, ambos de Loures, o Atlético Ouriense, já duas vezes campeão nacional da modalidade, o “Os Vidreiros”, da Marinha Grande, o CP Pego de Abrantes e o Beira Baixa UC de Idanha-a-Nova.