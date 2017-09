Ciclismo – Beatriz Guedes vence Taça de Portugal XCO

A ciclista scalabitana Beatriz Guedes, da equipa Rodinhas Santos Silva, venceu no domingo, a Taça de Portugal de XCO – Cross-country Olímpico, no escalão de Sub-23, cuja última prova se realizou em Avis. A jovem atleta da Moçarria, concelho de Santarém, foi a melhor no conjunto das várias provas disputadas, subindo assim ao primeiro lugar do pódio.