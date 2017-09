Carmona Rodrigues: “A navegabilidade do Tejo deve voltar à agenda”

“A navegabilidade do Tejo deve voltar à agenda nacional, agora com o impulso do livro branco dos transportes da União Europeia que dá prioridade ao investimento no transporte fluvial e marítimo”, declarou o professor Carmona Rodrigues, um dos maiores especialistas em engenharia hidráulica fluvial, na palestra que proferiu para a delegação de Santarém da Ordem dos Engenheiros, no âmbito da visita técnica dedicada a divulgar as potencialidades imensas do rio Tejo.

A Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros organizou, no último sábado, uma nova visita técnica para dar a conhecer o potencial turístico do Rio Tejo, possibilitando aos participantes a descoberta da Rota dos Avieiros, a comunidade envolvente, bem como as especificidades e curiosidades desta zona do rio.

A jornada teve início em Valada, com a receção aos cerca de cem participantes, que contou com a presença do presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, António Laranjo, um scalabitano a presidir atualmente ao IP – Infraestruturas de Portugal.

“O rio Tejo é um recurso da maior importância para o país e merecia ter um programa comunitário próprio”, defendeu Rui Barreiro, presidente da delegação de Santarém da OE, considerando que “ao contrário de outros rios internacionais, que mereceram fortes investimentos, o Tejo tem andado afastado das atenções, e os municípios ribeirinhos não têm a capacidade de reivindicar os investimentos necessários ao aproveitamento do imenso potencial ambiental, turístico e de motor da atividade económica”.

A antiga escola primária de Valada foi o espaço escolhido para esta iniciativa, a segunda que a delegação de Santarém da Ordem dos Engenheiros dedicou ao rio Tejo. “É o exemplo de um recurso disponível, que está desaproveitado e que poderia estar a servir de apoio a iniciativas viradas para o potencial turístico e ambiental do rio”, defende Rui Barreiro que, com esta visita temática, pretende “chamar a atenção para as intervenções no rio que exigem uma intervenção técnica de qualidade dos engenheiros que poderão dar aqui mais um importante contributo para o desenvolvimento do país”.

Com a sustentabilidade na ordem do dia, o Livro Branco dos Transportes da União Europeia aponta como prioridade o apoio aos investimentos nos transportes fluvial, marítimo e ferroviário. O que leva o professor Carmona Rodrigues a defender que “este é o momento de repensar a questão da navegabilidade do rio Tejo até Toledo”.

Um projeto que, como Carmona Rodrigues recordou, já vem do século XVI, no período do domínio filipino. O arquiteto italiano Giovani Battista Antonelli concebeu, há quase 500 anos, planos para tornar o mais extenso rio da península ibérica uma via navegável entre as duas capitais, de Lisboa até Toledo, projeto que nunca se concretizou, mas que já inspirou pelo menos uma novela de Ricardo Sánchez Candelas com o título “Sólo navegaron sus sueños”.

Na nossa época, segundo o especialista em hidráulica fluvial, o assoreamento do leito do rio é uma dificuldade que se coloca ao desafio da navegabilidade. Problema que se agravou desde os anos 50 e 60, com a construção das barragens que vieram alterar o regime dos ciclos de cheias do rio. “No Museu do Tejo em Abrantes, podemos verificar que o leito do rio subiu nas últimas décadas com o assoreamento”, reforçou o antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação.

“Cabe aos engenheiros encontrar soluções para os problemas que os cientistas encontram”, afirmou o professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, bem no espírito desta estimulante visita técnica.

“A navegabilidade vai ter de aumentar no rio Tejo, com o transporte de pessoas e mercadorias e o desenvolvimento turístico”, defende Carmona Rodrigues, considerando que “o rio Tejo oferece uma maior diversidade do que o Douro, atualmente a única via fluvial navegável aprovada oficialmente, mas apenas com utilização turística”.

O Vale do Tejo oferece paisagens únicas, com o seu património cultural e natural, as lezírias com os toiros e os cavalos, a vida selvagem, as suas gentes e as antigas aldeias Avieiras, formadas por comunidades de pescadores da zona da Vieira de Leiria que desde há cerca de 100 anos procuraram melhores condições de vida nas margens do rio Tejo e aqui se fixaram com as suas casas típicas em madeira, pintadas de cores garridas e erguidas sobre palafitas para deixar passar as águas das cheias…

“É um património único que retrata uma época e uma forma de sobrevivência, da última grande migração humana em Portugal e que ficou bem retratada na obra do escritor ribatejano Alves Redol”, afirmou o palestrante, relevando a importância do projeto do Instituto Politécnico de Santarém, no sentido de estudar e preservar estas memórias da Cultura Avieira que fazem parte da história do Tejo.

A falta de pontos de acesso ao rio e de infraestruturas de apoio à pesca, às atividades turísticas, desportivas e de lazer é um dos principais pontos fracos apontados pelo antigo presidente da Câmara de Lisboa.

Carmona Rodrigues salientou ainda a importância do Tejo no abastecimento público de água, em especial da captação de Valada, obra já do século XX, e que viria a perder importância com o abastecimento a partir de Castelo de Bode que hoje representa 80% da água distribuída pela EPAL.

Sobre o caudal do rio Tejo e os transvases em Espanha, Carmona Rodrigues defende que “é necessário melhorar os convénios no sentido de uma gestão partilhada da água, baseada nas necessidades, e que garanta os caudais do rio ao longo de todo o ano, para que não existam períodos prolongados sem água no rio”.

Também a ameaça atómica da central nuclear de Almaraz mereceu uma referência do professor que fez parte do gabinete de proteção e segurança nuclear que em 1986 estudou os possíveis cenários catastróficos de um acidente nesta central próxima do rio Tejo e da fronteira com Portugal. “O maior perigo de um acidente nuclear é a contaminação atmosférica, pois as poeiras radioativas viajam mais depressa e têm um alcance maior do que uma possível contaminação da água que seria travada pela grande barragem de Alcantara”, disse.

Após esta lição magistral sobre o rio Tejo, os participantes embarcaram numa viagem pela “Rota dos Avieiros”, a bordo dos barcos da Ollem – Turismo Fluvial, que oferece uma inesquecível visita guiada. As quatro embarcações zarparam de Valada em direção à aldeia avieira da Palhota, ainda no concelho do Cartaxo, onde Alves Redol viveu e escreveu o livro “Avieiros”, que imortalizou os “ciganos do rio”. A viagem decorreu tranquila entre as verdejantes marachas das margens onde se podem observar as mais diversas espécies de aves, e as lezírias do Ribatejo povoadas de manadas de cavalos, até chegarmos ao Escaropim, uma das aldeias avieiras mais bem preservadas, no concelho de Salvaterra de Magos, onde teve lugar o almoço de convívio que culminou esta jornada de partilha de conhecimentos, de experiência, e de exploração de um território desconhecido para muitos.