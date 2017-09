Um novo debate entre os seis candidatos à Câmara de Santarém está marcado para esta quarta-feira, dia 20 de setembro, às 21h00, organizado pela rádio RCA/ Ribatejo com os cinco cabeças de lista à Câmara de Santarém. Além de ouvir em direto, na frequência da rádio em 104,7 fm, quem quiser pode ainda assistir ao debate ao vivo no Fórum do Centro Cultural Regional de Santarém.