Opinião – Mixórdias políticas

Passados 41 anos sobre as primeiras eleições autárquicas democráticas em Portugal, continuamos a assistir a quem conviva mal com os princípios mais elementares de um Estado Democrático. São vários os casos em que os Presidentes de Câmara em exercício e se recandidatam a mais um mandato, que confundem o ser candidato com o abuso das competências de Presidente de Câmara.

A meses do ato eleitoral a principal preocupação passa a ser o interesse egoístico da sua reeleição em lugar do interesse do Município que gerem. Santarém, como Capital da Liberdade deveria ser um exemplo, mas não o é, bem pelo contrário.

Há meses que o objetivo essencial do Presidente de Câmara do Santarém é a sua reeleição. O que é legítimo. No entanto, a distribuição de verbas avultadas às associações e juntas de freguesia em fim de mandato, pretende obter o maior número de apoios e votos para a sua recandidatura. Pior ainda, é imputar a responsabilidade de alguns chumbos de projetos para o concelho à oposição que votou contra. Este tipo de imputação não passa de populismo e demagogia, com visão apenas nos resultados eleitorais e sistemática intenção de prejudicar a oposição.

Exemplos claros deste comportamento são os celebres chumbos do projeto do Hospital da Luz e dos apoios financeiros à União de Freguesias de Azoia de Baixo e Tremês. Em nenhum dos casos o PSD que gere os destinos de Santarém não aceitou nenhuma das propostas apresentadas pela oposição, apresentando os projetos a discussão e deliberação mal fundamentados e até com pareceres técnicos negativos e com elevado grau de risco de irregularidades. A insistência em manter desta forma as votações respetivas, revela que a verdadeira intenção era o de provocar o chumbo por parte da oposição, a esta não lhes restava outra atitude que não votarem contra. A um Presidente de Câmara Municipal responsável compete garantir que os projetos/propostas levados a deliberação são acompanhados com os pareceres positivos e com a necessária fundamentação. Tanto mais que num caso o próprio parecer jurídico solicitado pela autarquia aconselha várias alterações e no outro caso o departamento jurídico levanta sérias dúvidas sobre a proposta apresentada pelo executivo da Câmara.

Competia ainda ao Presidente da Câmara, que sabe desde o início do mandato que não existe maioria absoluta no executivo, procurar consensos com a oposição, infelizmente, preferiu o confronto, com prejuízo para os interesses do concelho scalabitano. A vida em democracia deve ser a procura de acordos e não de litígios incentivados artificialmente com objetivos populistas e eleitoralistas.

Irresponsável não foi a oposição, mas sim quem apresentou propostas que sabia não tinham fundamento para serem aprovadas.

Há tempos, o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Santarém, José Luís Cabrita, em entrevista a este jornal, cometeu um pequeno erro, ao imputar responsabilidades aos vereadores do PS (do mandato de 2005 a 2009) na aprovação do projeto de estacionamento à superfície e subterrâneo. Como o mesmo saberá, esses não são os factos históricos, a verdade é que os vereadores do PS votaram contra e esses projetos só foram aprovados graças ao voto da vereadora da CDU.

Nada de novo, tem sido este o jogo político das campanhas eleitorais e como estamos numa democracia já madura, é importante que não se fique em casa, não transferir a responsabilidade do voto para os outros. O essencial é participar, combater a abstenção e votar.

Carlos Nestal