Estado de Sítio – Coreia do Norte: agressores e agredidos

A “República Popular Democrática da Coreia do Norte” tem sido ultimamente pasto mediático da primeira apanha, na sequência dos seus testes nucleares com meia dúzia de mísseis e um satélite. Um cavalo de batalha a Ocidente, com os habituais argumentos da segurança internacional e da instabilidade da região.

Já anteriormente a ex-secretária de Estado Hilary Clinton afirmava que “a Coreia do Norte constitui uma ameaça imediata para a região, em particular para a Coreia do Sul e o Japão”. Mas, tal como referiu o delegado norte coreano à ONU, So Se Py, “ocorreram no mundo pelo menos 2000 testes nucleares e 9000 lançamentos de satélites desde que a ONU existe, sem todavia ter havido qualquer resolução do Conselho de Segurança que os proibisse.

O actual conflito na Península coreana tem história e não deve ser tratado isoladamente. A guerra da Coreia de 1950-53, que tem sido evacuada do discurso mediático, ajuda a enquadrar a questão. Importa relembrar o passado bélico e os crimes dos Estados Unidos durante esta guerra, as 32 mil toneladas de napalm largadas sobre civis inocentes e os cerca de 3 milhões de mortos. Nem por isso ganharam a guerra. Até Dean Rusk, ex-secretário de Estado americano, que visitou a zona em 1952, ficou horrorizado com a miséria, doença, sofrimento e fome das populações: “foi aí que eu vi o que era devastação”, afirmou. Quantos americanos ouviram falar do massacre de No Gum Ri em Julho de 1950? O Japão colonizou a Coreia desde 1910, humilhou-a e chegou a substituir a língua coreana pelo japonês. O seu Exército, nos anos 1939-43, serviu-se de dezenas de milhares de coreanas como escravas sexuais (mulheres de reconforto). Mais tarde, em 1994, a administração Bill Clinton decidiu atacar as instalações nucleares de Yongbyon. Obama, por seu turno, nunca foi receptivo ao diálogo com a Coreia do Norte.

Quanto ao novo inquilino da Casa Branca, Donald Trump, acaba de afirmar que os programas nucleares e balísticos Norte-coreanos exigem uma resposta determinada. Mas em que repousa esta autoridade? Não aconteceu nada em Hiroxima e Nagasaki no Verão de 1945? Neste momento, estão em curso em larga escala manobras militares, com a presença do porta-aviões americano Carl Vinson e de bombardeiros com capacidade nuclear, perto da fronteira norte-coreana. Sem esquecer a encenação de exercícios aéreos de simulação de uma guerra real a partir da ilha de Guan – isto depois do ataque a uma base aérea da Síria! Quem são afinal os agressores? Como podem então os Norte-coreanos aceitar a desnuclearização do seu território? É evidente o sentimento de medo, herança da destruição e morte que estão gravadas na memória colectiva dos Coreanos perante uma ameaça exterior.

A Coreia do Norte não corresponde ao meu modelo de governação, mas há que reconhecer que a sua aposta nuclear, para a qual foi empurrada é a única garantia defensiva que lhe resta para segurar a sua independência. Que lhe resta porque não quer mais suportar outra guerra convencional com os Estados Unidos. Ela tem repetidamente afirmado estar disposta a pôr fim aos testes de mísseis se os Estados Unidos pararem as manobras militares junto às suas fronteiras. É neste contexto que se situa o lançamento recente de um satélite, coisa que deu alarido, apesar de ser a única Nação à qual tal coisa é recusada. Curiosamente, a Índia também efectuou um teste com um míssil balístico, sem que por isso tivesse sido incomodada.

Paralelamente ao cerco militar da península coreana agravaram-se as sanções económicas, tendo os Estados Unidos decretado a proibição de as bancas europeias abrirem agências na RPDC e vice-versa. Tudo parece indicar que a agressão ocidental visa não tanto a Coreia do Norte, mas sobretudo isolar o eixo China – Rússia. Em suma, parece improvável, embora não impossível, um ataque nuclear dos Estados Unidos à Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte, o Japão seria um alvo de curto alcance. E obrigaria a evacuar os milhares de americanos presentes na Coreia do Sul.

António Branquinho Pequeno