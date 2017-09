Santarém – Escola Superior de Gestão atribui prémio a finalistas

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém vai atribuir, pela primeira vez, o Prémio Maxdata Excelência em Informática ao melhor aluno finalista da licenciatura e ao melhor aluno do TeSP (curso técnico superior profissional). Este prémio, de acordo com o professor João Nascimento, responsável pela iniciativa, visa reconhecer o mérito académico dos estudantes que tenham concluído um ciclo de estudos nas áreas da informática e das novas tecnologias com média de curso superior a 15 valores. O regulamento já está disponível para consulta no site do Politécnico. O prémio tem o valor de mil euros, é atribuído pela Maxdata, uma empresa localizada no Carregado e que desenvolve soluções tecnológicas na área da saúde para todo o mundo, e será entregue a 22 de novembro, no Dia da Escola Superior de Gestão.