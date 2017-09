Ruas de hoje em Santarém

As ruas de Santarém, digamos que na sua toponímia mais recente, são fraco apanágio da democracia. Concebíamos nós, no nosso imaginário tacanho, que o nome perpetuado numa placa e pespegado na esquina de um qualquer prédio, fosse sinónimo de gente com feitos especiais. Digamos melhor: de alguém com práticas de exceção, acontecimentos locais ou datas importantes para a história do país. Em abono da verdade, são contraponto às tabuletas das campas nos cemitérios as tabuletas nas ruas. Estas lembram os vivos, mesmo que mortos! Assim como ajudam os carteiros na distribuição das missivas às nossas casas. Levam um amigo, que se convidou para um almoço, a achar a casa e, consequentemente, a mesa da comezaina. Auxília a polícia a saber onde entregar a contrafé ou a procurar o delinquente. Os nomes das ruas, com o número nas portas, arrumaram a paisagem urbana, com gente e vidas alinhadas em módulos de betão, caixinhas onde se acoitam as famílias, o cão e o gato. Nas varandas das habitações que as têm, alinham-se uns vasinhos simbolizando a horta rural da infância ou o jardim que se sonhou e disso não passou. Nesses espaços, das ruas com os seus nomes, contam-se e constroem-se histórias, percebem-se as mudanças nos intervalos de tempo em que duram as vidas dos moradores. Porém, não havendo bela sem senão, as ruas dão origem à competição desenfreada de se saber quem tem ou merece a rua maior, a avenida, o largo, ou o beco singelo. Então, em tempo de eleições, os nomes dados às ruas lembram aquela graçola na época do estrebuchar da realeza: “Foge cão, que ainda te fazem barão. Para onde, se me fazem conde?” Arriscamo-nos, como qualquer cidadão comum, a ter um nome numa tabuleta de azulejo aí por uma qualquer esquina de viela. Não vindo mal ao mundo por isso, como explicar o porquê da honraria? Fica a questão à consignação do leitor, que o homenageado, esse, decerto se pavoneará com a resposta que o traz inchado!…

Arnaldo Vasques