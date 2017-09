A placa toponímica em azulejo até está bonita e as paredes da capela impecavelmente pintadas… O pequeno largo central da aldeia avieira das Caneiras onde se construiu em 2006 a Capela do Imaculado Coração de Maria, foi baptizado com o nome do Padre Manuel Francisco Borges, atual reitor do Santuário do Santíssimo Milagre, ex-prior de Marvila e obreiro do Centro Interparoquial de Santarém, ainda hoje a maior IPSS do concelho. Mas as ervas não enganam, e nem seria preciso um olhar muito atento para adivinhar que estamos em Santarém, “capital da erva daninha”…

Não fossem os moradores a cuidar dos espaços públicos, esta aldeia típica de pescadores a que todos atribuem um enorme potencial turístico, já há muito teria sido engolida… não pelo rio, mas pelas ervas.