Apontamento – O Sr. possibilidades

Na esteira do pensamento de Azeredo Lopes, filósofo das possibilidades em última instância, o artigo que estão a ler, meus amigos, poderá nunca ter sido escrito! E o meu gato, Yomi-sama, senhor do Mundo das Trevas, jamais se dedicou à nobre arte de urinar os cantos e rincões da casa onde habito, abençoando-nos com um sacro e adstringente fedor. Depois de auscultar a entrevista do Ministro da Defesa, senti que alguém gozara comigo. Como é que a tutela, após os factos ocorridos, afirma que não sabe se os sistemas de vigilância funcionam? E a ausência de provas! Não há pudor em certificar, com vinheta holográfica, o atestado de incompetência das instituições que se materializa em afiançar que, no limite, por absurdo, é admissível sustentar a tese de que não houve furto? Após tantas explicações, este tipo de intervenção conduz-me a questionar se o cargo de Ministro da Defesa está fadado a sempre cair nas mãos escleróticas de incapazes? Veja-se o trabalho do antecessor… Quando o actual incumbente assumiu a respectiva pasta, em virtude de alguns contactos esporádicos, cogitei ser uma escolha acertada para um lugar de enorme exigência. Volvidos 2 anos, compreendi que o fato é demasiado grande para quem o veste, sujeitando-me, de livre e espontânea vontade, ao olhar de eu-bem-te-avisei de um conjunto de pessoas que me alertaram para a sua inaptidão. Reitero a insegurança assoladora, já aludida em predecessora partilha de palavras, que nasce de perceber que as instituições militares se encontram muito debilitadas; no entanto, essa inquietação recrudesce ao entender que a supervisão política se perdeu na capitulação ao impiedoso Princípio de Peter. Espero, sinceramente, que também não haja sucumbido ao ilusivo efeito Dunning-Kruger…

João Salvador Fernandes