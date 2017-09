Rosário breve – Da minha suspensa Escola

O nascente ano lectivo não conta com a minha velhinha Escola Primária. Fiquei a sabê-lo por estes dias. Naturalmente, a notícia quedou-me melancolia. Pouquíssimas crianças, parece. Oficialmente, a Escola não foi encerrada. Está suspensa. Todavia, o caminho parece certo: a extinção definitiva.

Quando ainda recenseado na minha freguesia de nascimento, era à minha Escola que eu ia votar. Era sempre de coração nostálgico que voltava a entrar naquelas salas mágicas. Mágicas, sim. Nelas fui ungido do milagre das primeiras letras, nelas operei as primeiras contas da & à vida. Nunca mais. Isso foi no milénio passado, entre 1970 e 1974. Não são saudades lingrinhas, estas minhas. São as de um homem que envelhece entre suspensões & encerramentos.

No meu tempo, era branca como uma capela remota. O senhor Professor era Elias Rodrigues Faro, magnífico docente, perfeito exemplar de cavalheirismo, hombridade, decência, tudo o que há de distinto num ser humano. Já faleceu, o senhor Professor. E foi nele que pensei quando me deram a má-nova relativa à Escola. Penso nele muitas vezes, aliás. Devo-lhe tanto, mas tanto, que se me embaciam as lentes dos óculos ao recordá-lo.

Aquela Casa foi a mais duradoura das minhas várias academias. O não muito que sei, devo-lho.

Ainda revisito a minha Rua, que a Escola fecha a jusante. Envelheceu, claro. É verdade que há casas novas, mas são prédios-dormitórios ocupados por extraterrestres cujos nomes e cujas datas de nascimento desconheço. Sobram meia-dúzia de excomungados da sorte como eu. O Armando está careca de todo. O Rui tem mulher e filha novas, vá lá. Uma cobra mordeu a canela ao Fernando, que andou três semanas à rasca da perna. Três irmãos andam desavindos por causa de uma serventia. O Valdemar continua elegante & utente de ricas camisas galantes. O Norberto reformou-se a tempo & horas. O Quim continua doido por gajas mas só da boca para fora.

Raios partam os anos! Fazendo as contas à maneira da minha velha Escola, 2017 menos 1970 dá 47. Quarenta e sete anos! Chiça, penico! Há quase meio século que ali entrei, caramba! Na altura, era em Outubro. Havia muita criançada. As famílias eram numerosas. Eu próprio, sétimo de sete. Os Pratas eram doze. Os Cucos, para aí uns dezoito. Ah pois era assim, era. Hoje em dia, a malta faz um rebento e divorcia-se quase logo a seguir. Os velhadas vivem da esmola mal escarrada das pensões. As crianças, viste-las.

Enfim. É do tempo que vivemos. Tenho uma remotíssima esperança de que a minha Escola ainda seja reaberta. Pode ser que uma lufada de bambinos venha andorinhá-la em primaveras futuras. Duvido. Estou velho. Duvido muito mais do que creio.

O meu senhor Professor Elias não haveria de gostar desta minha cabeça. O senhor Professor que me desculpe, por favor. Tenho de ir desembaciar as lentes.

Daniel Abrunheiro