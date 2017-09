Homenagem ao Dr. Alves Vieira na Supertaça do Ribatejo

Rui Vieira e o irmão Paulo José Vieira assistiram a convite da Associação de Futebol de Santarém à Final da Supertaça, na passada quarta-feira. em Torres Novas. Em declarações ao site da Associação, Rui Vieira, que com Francisco Jerónimo entregou a Supertaça ao Mação, mostrou-se muito contente com o momento: “O meu pai ia gostar desta homenagem. A noite estava agradável, o jogo foi interessante e a festa colorida. A Supertaça Dr. Alves Vieira é como a Taça Cândido de Oliveira, mas a nível regional e nós gostamos de ver o nosso pai recordado”, acrescentou. Rui Vieira é um dos 11 filhos Dr. Alves Vieira, vivos estão oito, que alternadamente vão marcando presença na Final da Supertaça.

“A Final da Supertaça Dr. Alves Vieira, cumprindo a tradição, abriu a temporada na Associação de Futebol de Santarém. Enquanto Presidente da Associação, gostaria de através do site da AFS, desejar a todos os intervenientes uma boa temporada desportiva”, começa por dizer Francisco Jerónimo.

“Estamos conscientes que todos têm trabalhado muito para atingir os melhores resultados desportivos. Os jogadores e treinadores no campo e os dirigentes com um esforço também árduo no gabinete. É impossível que todos ganhem todos os jogos, mas o importante é a pratica desportiva cumprindo também o fair play. Acreditamos que isso vai acontecer em 2017/2018. No final desta nota, mas não menos importante é o trabalho dos árbitros que seus dirigentes que terão mais um ano de elevada exigência. Como estamos juntos pelo nosso futebol, hoje é o pontapé de saída da temporada e vamos estar juntos dia 16 no Encontro Distrital e todos os dias. Boa Temporada Desportiva!”, concluiu o dirigente.