Maratona BTT “no trilho do lobo” em Abrantes

A 8.ª Maratona BTT “No trilho do Lobo”, Troféu Ribatejo Norte, vai realizar-se no dia 17 de Setembro, em Abrantes. A partida será dada às 9h00, em Rossio ao Sul do Tejo. Os participantes terão dois circuitos à escolha, um de 35 quilómetros e um de 60 quilómetros.

Mais informações e inscrições em acbttfojo.blogspot.com. A organização é da Associação de Cicloturismo do Fôjo.