GNR com falta de efetivos no concelho de Santarém

A falta de militares da GNR no concelho de Santarém é motivo de preocupação para a Câmara de Santarém. O vereador Francisco Madeira Lopes chamou a atenção da Câmara para a falta de pessoal no posto da GNR que condiciona a intervenção atempada no concelho de Santarém.

O presidente da Câmara deu conta de que este assuntou foi tema da recente reunião com a ministra da Administração Interna, em que verificou que o problema da falta de pessoal é nacional, tendo-se agravado com a necessidade de alocar os efetivos ao dispositivo de prevenção e combate aos incêndios. “É muito importante mantermos o posto da GNR em Pernes e criarmos um novo posto em Alcanede, já aprovado pela tutela, e agora a aguardar pela sua concretização”, declarou o presidente Ricardo Gonçalves.