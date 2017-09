Santarém – Café Central vai reabrir, mas sem investimento espanhol

O Café Central deverá reabrir em outubro, mas o negócio não envolve fundos imobiliários espanhóis. A família proprietária do Café Central desmentiu a O Ribatejo a venda do edifício a um fundo imobiliário espanhol que estaria a investir no centro histórico, segundo o presidente Ricardo Gonçalves disse na sessão da Câmara. “O Café Central continua a ser propriedade da família, estando agora arrendado à empresa Fatia Feliz”, disse-nos José João Rodrigues. “Poderá ser confusão com o Hotel Central que já não está nossa posse e que poderá entretanto ter sido vendido”, adianta.

Classificado com imóvel de interesse municipal desde 1999, o Café Central foi construído em 1937, segundo o projeto do arquiteto Amílcar Marques da Silva Pinto, autor também de outros projetos de grande impacto público na cidade de Santarém, entre os quais se contam a estação de correios de Santarém e o Teatro Rosa Damasceno. A grande renovação do Café Central aconteceu já em 1989, segundo um projeto do arquiteto José Augusto Rodrigues, por iniciativa do empresário José João Botelho Rodrigues, falecido há pouco mais de um ano. Reaberto em 2000 pela Câmara que tomou o trespasse e arrendou o estabelecimento, o Central manteve-se em funcionamento até 2007, tendo permanecido encerrado durante os 7 anos seguintes, até que a Câmara rescindiu o contrato de arrendamento e devolveu o edifício ao proprietário. Agora, a empresa Feliz Fatia, nova arrendatária do espaço, está a concluir as obras para a reabertura em outubro. Direção Geral do Património Cultural já deu parecer favorável à intervenção no histórico Café Central.