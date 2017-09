Hélder Moringa – Triatleta de Santarém no Ironman

Hélder Moringa, agente da PSP na Esquadra de Santarém, vai participar em julho de 2018 na prova de triatlo IROMAN, em Vitoria Pais Basco, Espanha. Com distâncias de 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo, e 42 km de atletismo, o IROMAN é considerada uma das provas mais duras do mundo. Helder moringa comenta a O Ribatejo que “a preparação para esta prova exige quase um ano de trabalho com o objetivo de chegar ao fim”.

Triatleta amador, com participações em inúmeras provas, com destaque para o campeonato europa veteranos, Helder Moringa procura agora patrocínios que o ajudem a chegar à meta. “Para já, conto com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, na pessoa vereadora desporto Inês Barroso, comenta o triatleta.