Festival Reverence – Rock internacional à beira Tejo traz 50 bandas a Santarém

Depois de três edições na vizinha freguesia de Valada, o Festival Reverence mudou-se para a Ribeira de Santarém, onde este fim de semana vamos ter dois dias de muito rock com mais de 50 bandas em palco.

Nesta 4ª edição do Reverence vai realizar-se nos dias 9 e 10 de Setembro, naquela que a organização descreve como “a idílica zona do Parque da Ribeira de Santarém, localizado nas margens do Rio Tejo, no Ribatejo, e pretende ser novamente uma enormíssima celebração do melhor que a música underground tem para oferecer”.

A organização do Festival salienta que “o recinto situa-se a cinco minutos a pé da estação de comboios, no coração do charme rústico da cidade velha, entre o rio e os campos de cultivo, acrescendo em 2017 a excelente oferta hoteleira e gastronómica da cidade e, também, um parque de campismo gratuito”.

“A Ribeira de Santarém oferece melhores condições para o crescimento deste Festival”, afirmou o curador do Reverence, para justificar a mudança de Valada para a Ribeira, local inicialmente escolhido por Nick Allport, quando veio viver para o Ribatejo e iniciou a organização das Cartaxo Sessionos e depois o Reverence. .

Os nacionais Monspell, os belgas Amenra e Oathbreaker são as cabeças de cartaz do primeiro dia do festival. Mas honra de ser o primeiro grupo a subir ao palco Tejo do Festival vai para a banda scalabitana F’rrugem que vai atuar este sábado, dia 9, às 16h00. Formada em 1980, quando começou uma aventura musical com várias formações e de sobrevivem três jovens veteranos Nuno Sá, Pedro Pereira e Pedro Rui que vão apresentar 11 temas no festival.

De resto, a presença nacional vai estar em força com os 10.000 Russos, os retornados Löbo, Asimov & The Hidden Circus, Pás de Problème, Conjunto!evite, entre muitos outros.

No domingo, dia 10, o destaque vai para a banda inglesa Gang of Four, autora de um dos melhores discos de punk de sempre, segundo as revistas da especialidade. Em entrevista à lusa, o guitarrista do grupo, Andy Gill, anunciou que irá apresentar em Santarém pelo menos um tema do novo álbum que o grupo está a preparar.