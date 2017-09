Santarém – Presidente Ricardo Gonçalves proibido de usar site da Câmara na campanha

O presidente da Câmara de Santarém foi obrigado a retirar todas as publicações de anúncios de obras e projetos no site do Município e a utilização de páginas pagas nas redes sociais e está proibido de divulgar novos projetos e obras até às eleições.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) notificou o presidente da Câmara de Santarém para retirar “todas as publicações que divulguem atos, programas ou serviços do site do município e de se abster de divulgar novos atos, programas ou serviços que não tenham um carácter urgente”, até às eleições autárquicas de 1 de outubro.

A deliberação da CNE foi tomada em plenário a 29 de agosto e comunicada à autarquia esta segunda-feira, 4 de setembro, após uma queixa apresentada pela candidatura de Rui Barreiro, que denunciou como ilegais o anúncio de obras e a utilização de páginas pagas nas redes sociais por parte da presidência da Câmara de Santarém, em período de pré-campanha eleitoral.

A CNE afirma que “a divulgação, na página na Internet do município de Santarém, de obras realizadas e a realizar consubstancia uma forma de publicidade institucional proibida”, e acrescenta que, caso não cumpra a deliberação, Ricardo Gonçalves incorre num crime de desobediência.

«As entidades públicas – aí se integrando os respetivos órgãos, seus titulares e trabalhadores – encontram-se sujeitas a especiais deveres de neutralidade e imparcialidade desde a publicação do decreto que marca o dia da eleição”, refere a CNE. Ou seja, desde 12 de maio “é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”.

O entendimento da CNE sobre esta matéria veio a ser sufragado pelo Tribunal Constitucional, através do acórdão n.º 461/2017, de 24 de agosto, no qual refere que esta proibição, decorrente dos deveres de neutralidade e imparcialidade, inclui”…todos os serviços ou meios que, habitualmente, são adquiridos para publicidade, mesmo que já façam parte do património da entidade pública (como outdoors, etc) ou que sejam realizados por serviços da entidade pública (como imprensas municipais ou departamentos internos de comunicação).”

Assim, a CNE notifica o presidente da Câmara Municipal de Santarém para, “no prazo de 24 horas, retirar todas as publicações que divulguem atos, programas ou serviços do site do Município e de se abster de divulgar novos atos, programas ou serviços que não tenham um carácter urgente ou que não correspondam à divulgação de um serviço cujo conhecimento dos cidadãos é essencial, até ao fim do período eleitoral, sob pena de incorrer num crime de desobediência”.

Em declarações ao site da Rede Regional, o presidente da Câmara de Santarém disse que vai “respeitar e retirar no prazo estipulado do site da Câmara as notícias sobre obras realizadas e a realizar”, cumprindo a deliberação da CNE.

No entanto, o autarca lamenta esta decisão, considerando que, “pelo que se vê por todo o país, os partidos que estão na oposição querem iludir os eleitores dizendo que não existem obras quando elas são uma realidade”. Ricardo Gonçalves sustenta que “os munícipes merecem ser conhecedores do trabalho realizado e decidir informados”, e acusa o PS de Santarém de estar “vazio de ideias, e em negação com o desenvolvimento do concelho”. “Só isso justifica este tipo de queixa, que lamentamos”, declara ainda o autarca.

Já para o candidato do PS, Rui Barreiro, “a candidatura liderada por Ricardo Gonçalves violou claramente os princípios fundamentais de uma democracia, como sejam o dever de imparcialidade e de neutralidade, utilizando os meios públicos da Câmara Municipal, que são de todos os escalabitanos, para fins politico – partidários e de obtenção de vantagens eleitorais”. Para Rui Barreiro, “a condenação agora divulgada não só vem dar razão ao PS como demonstra a forma como tem sido conduzida esta campanha por parte do recandidato”.

“Não reconhecer a justeza da decisão e aproveitar para acusar o PS de vazio de ideias só pode ser entendido como uma total ausência de argumentos”, comentou o candidato do PS Rui Barreiro. Sublinha que “o PS já divulgou as suas linhas programáticas, tem informação disponível para os eleitores e nunca se furtou a discutir ideias. Ao contrário, a candidatura agora condenada pela CNE, não apresentou até agora uma linha que fosse do seu eventual programa, ou seja, o recandidato para além da dificuldade em ser aceite como candidato do seu partido, revela também incapacidade em apresentar aos eleitores os compromissos para os próximos quatro anos”.