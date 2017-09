Alto lá com essa moca!

Como é da praxe, a inauguração da Frimor – Feira Nacional da Cebola, que terminou este domingo em Rio Maior, implicou um longo périplo pelos expositores presentes. A extensa comitiva sempre encabeçada pela presidente da Câmara Isaura Morais, integrou o presidente da Entidade Regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, entre muitos autarcas e representes das instituições locais. Chegados à zona das sobremesas, a comitiva não resistiu a provar as guloseimas da “Moca Doce”. Isto, apesar do aspeto ameaçador do instrumento pousado em cima da mesa, provavelmente para avisar os caloteiros…